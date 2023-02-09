Смольный сообщил о заключении контракта на строительство первого этапа Южной широтной магистрали

Правительство Петербурга подписало контракт на строительство первого этапа Южной широтной магистрали, сообщила 9 февраля пресс-служба губернатора. По планам, к 2027 году подрядчик АО "ВАД" должен будет обустроить два участка дороги — от Петербургского шоссе до развязки с шоссе Подбельского и от Сарицкой улицы до развязки с Петербургским шоссе. Также проект предусматривает реконструкцию шоссе Подбельского.

"Реализация этого проекта разгрузит выезды из города в южном направлении, соединит крупные федеральные трассы в обход жилых кварталов, снизит потоки транзитного транспорта через Пушкин и Павловск", — пообещал губернатор Александр Беглов.

В ходе строительства первого этапа магистрали ожидается сооружение трех путепроводов и трех разноуровневых развязок. Общая протяженность строящихся и реконструируемых участков дорог составит семь километров, также предусмотрено обустройство велодорожек, установка остановок и светофоров.

Ожидается, что Южная широтная магистраль соединит Волхонское шоссе с трассой М-11 "Нева", Московским шоссе, Советским проспектом и трассой Р-21 "Кола". В результате здесь должен появиться дублер кольцевой автодороги.

В конце января стало известно о подорожании более чем в два раза строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), работы над первым этапом которой стартовали в 2021 году.