В Госдуме замыслили создание "Разговоров о важном" для родителей учеников

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова поддержала идею внедрения "Разговоров о важном" для родителей школьников, сообщило 9 февраля РИА "Новости". Соответствующую инициативу депутат собралась направить главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Предложение создать "Разговоры о важном" для взрослых прозвучало на расширенном заседании возглавляемого Казаковой комитета. Идея исходила от представителей Национальной родительской ассоциации, которые высказались о пользе организации родительских собраний, посвященных не одной только "покупке штор".

"Хорошая идея, — откликнулась Казакова. — Мы как раз в результате нашей встречи предложим. В министерство [просвещения] направим такое предложение — "Разговоры о важном" для родителей".

Депутат предположила, что внедрение инициативы позволит улучшить посещаемость родительских собраний.

"Разговоры о важном" — еженедельные занятия в российских школах и колледжах, проходящие в формате классного часа каждый раз на определенную тему.

Также в четверг стало известно об инициативе зампреда комитета по просвещению Яны Лантратовой о возвращении уроков черчения в школьную программу.