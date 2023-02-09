Госдума приняла закон о резервировании времени для пересечения границы грузовиками

Депутаты Государственной думы приняли 9 февраля в третьем чтении закон об обязательном резервировании времени и даты для пересечения грузовиками государственной границы. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Согласно тексту закона, российское правительство наделяется полномочиями по определению требований к пропускным пунктам на границе. Поблизости от них должны обустраиваться площадки для стоянки грузовиков с освещением, бесплатными водой и туалетами, а также с мусорными контейнерами. Помимо прочего, площадки должны снабжаться устройствами для резервирования времени и даты пересечения российской границы.

"Проезд грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок <...> в целях пересечения государственной границы Российской Федерации осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством", — говорится в документе.

Ранее стало известно о предложении обязать автовладельцев резервировать время и дату пересечения границы. В тексте документа ничего не говорилось о грузовиках, из-за чего общественность пришла к выводу о возможности его применения и к владельцам легковых автомобилей. После этого проект доработали, указав, что его действие распространяется лишь на грузовые машины.