РБК: Послание Путина Федеральному собранию может продолжиться митингом-концертом

В Кремле рассматривают возможность проведения митинга-концерта на столичном стадионе Лужники. Как пишет РБК со ссылкой на три компетентных источника, событие, ориентировочно, может пройти 22 февраля. Днем ранее ожидается оглашение президентского послания Федеральному посланию, так и не состоявшееся в 2022 году.

Владимир Путин, согласно имеющейся информации, посетит концерт, который призван стать неким продолжением официального мероприятия.

Один из собеседников издания объяснил выбор дат для обоих событий желанием максимально приблизить их к годовщин начала военной спецоперации на Украине.

В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему "пока нечего сказать" о возможном празднике в Лужниках.

Отметим, что в марте прошлого года в Лужниках состоялся митинг-концерт с участием Путина по случаю восьмой годовщины вхождения Крыма в состав России.