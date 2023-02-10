"ДП": В 2023 году для пассажиров могут закрыть станцию метро "Пионерская"

Ранее не входившее в планы Смольного полное закрытие станции метро "Пионерская" на ремонт, возможно, ожидает петербуржцев уже в первой половине наступившего года. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на свои источники. Капитальный ремонт "Пионерской", поделенный на несколько этапов, продолжается с прошлого года, однако ситуация может потребовать принятия более серьезных мер. Между тем чиновники пока отрицают возможность скорого закрытия станции с одним из крупнейших пассажиропотоков.

"Решения о закрытии станций метро через месяц не принимаются, так как при каждом закрытии станции требуется изменение маршрутной сети наземного транспорта", - пояснили в комитете по транспорту.

Однако, по сведениям издания, полное закрытие транспортного узла все же обсуждается профильными чиновниками. Если это случится, то, по всей видимости, придется усилить трамвайное сообщение на севере города. В таком случае, по словам транспортного инженера Дмитрия Баранова, не исключено, что будут созданы выделенные полосы для наземного транспорта, что особенно актуально для постоянно загруженной Светлановской площади.

Отметим, что в городе уже закрыта на ремонт станция "Чернышевская", а в начале марта перестанет работать "Ладожская".