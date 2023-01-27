"Ладожская" может закрыться на ремонт с 4 марта

Станция метро "Ладожская" может прекратить обслуживание пассажиров начиная с 4 марта, сообщила 27 января "Фонтанка" со ссылкой на комитет по транспорту. По информации издания, контракт на проведение работ Петербургский метрополитен может подписать 7 февраля.

Предполагается, что исполнителем работ станет "Ленспецавтоматика" — единственная компания, подавшая заявку на конкурс по выполнению ремонта станции. Как отмечается, поданная ранее жалоба на конкурс была признана недействительной.

Сроки закрытия "Ладожской" неоднократно переносили, в середине января в качестве вероятной даты называлось 1 марта. Причиной переносов в Смольном называли необходимость приведения в порядок трамвайных путей для распределения пассажиропотоков.