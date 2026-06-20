Петербургская ЛДПР выбрала делегатов на съезд партии

На внеочередной конференции петербургского отделения ЛДПР 19 июня определили состав делегации на XXXVIII съезд партии. По итогам голосования делегатами съезда избраны депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Малков, первый заместитель координатора регионального штаба Иван Есипов, заместители Евгений Ененков, Александр Устименко, а также Андрей Скоблов.

Собравшиеся также поддержали кандидатуру заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеоноры Кавшар для включения в координационный совет петербургского отделения. В объединении отметили ее работу в центральном аппарате и участие в развитии информационных проектов.

Сам съезд состоится в Москве 23 июня. На нем планируется утвердить список кандидатов на выборы депутатов Государственной думы.

Ранее ЛДПР заявляла о намерении представить кандидатов по всем одномандатным избирательным округам на выборах в городской парламент.

Екатерина Гусева / Фото: Петербургская ЛДПР