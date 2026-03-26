ЛДПР выдвинет муниципалов на выборы в Заксобрание

На предстоящих выборах в Законодательное собрание Петербурга в некоторых одномандатных избирательных округах ЛДПР представят действующие и бывшие муниципальные депутаты. Несколько имен назвал заместитель координатора петербургского отделения партии Евгений Ененков на встрече "Экспертного клуба Петербурга" 26 марта.

– За последний год мы смогли вовлечь в процесс больше половины муниципальных депутатов. Лидер партии инициировал ежемесячный прием граждан. Раньше с этим было сложно, но сейчас депутаты ежемесячно проводят прием. Большое количество запросов поступает, идет обработка, удается добиться результатов. Не всегда, но результат есть. За год уровень и качество муниципальных депутатов ЛДПР выросли. В выборной кампании в ЗакС мы будем на них рассчитывать, – рассказал Ененков.

По информации ЗАКС.Ру, замкоординатора петербургского штаба по идеологической работе, экс-мундеп Александр Устименко представит партию в 3-м избирательном округе. Бывший депутат МО "Урицк" Станислав Федотов – 18-й, а депутат МО "Южно-Приморский" Алексей Головин – 16-й. Также муниципалы будут представлены и в территориальных группах ЛДПР. Депутат МО "Морские ворота" Кирилл Чигирин – в 1-й, депутат МО "Светлановское" Станислав Корольков - в 5-й, а одна из самых молодых муниципалов в городе, депутат МО "Сосновское" Мария Гущина – в 11-й.

ЛДПР открыла свой избирательный штаб 12 марта. В партии намерены представить своих кандидатов по всем одномандатным избирательным округам на выборах в Заксобрание. Также в партии намерены побороться за места в Государственной думе.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру