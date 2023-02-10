Завершилось расследование дела экс-замминистра транспорта Токарева о хищении 400 млн рублей

Транспортная полиция МВД закончила расследовать коррупционное дело бывшего заместителя транспорта Владимира Токарева, которого обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), передает "Коммерсант".

Преследование Токарева связано с его работой в 2016-2018 годах в должности замдиректора ООО "Спецтрансстрой", которое выступало подрядчиком РЖД и получало госконтракты на реконструкцию путей в южных регионах. По версии следственных органов, фигурант дела причастен к хищению 400 млн рублей.

Защита 45-летнего экс-чиновника утверждает, что объект, хищения на котором ему инкриминируются, построен и исправно функционирует, тогда как корыстные мотивы арестанта убедительно не доказаны. По мнению адвоката Александра Борзова, его подзащитный мог поплатиться за свою принципиальность, проявленную на посту чиновника, а также за конфликт с несколькими бизнесменами.

Бывший замминистра, занимавший эту должность вплоть до своего ареста, больше года находится в СИЗО и испытывает проблемы со здоровьем.