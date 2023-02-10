Порт "Бронка" в Ломоносове хотят передать в собственность Белоруссии

Российское правительство прорабатывает вопрос передачи Белоруссии морского порта "Бронка" в Ломоносове, о чем представитель российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук рассказал в интервью РИА "Новости". Мощность перегрузочного комплекса оценивается в 3,2 млн тонн ежегодно. В министерстве считают, что за последнее время Россия создала хорошие условия для транзита грузов в порты на юге и северо-западе страны.

"Предпринятые шаги позволили существенно – в разы – нарастить объемы транзита белорусских экспортных грузов через Россию", - отметил чиновник.

По данным Полищука, всего за прошлый год белорусы экспортировали через российские порты почти 3 млн тонн калийных удобрений.

Год назад премьер Михаил Мишустин распорядился передать порт "Бронка" "Ростеху". Прошлым летом объект посетил белорусский президент Александр Лукашенко. Из-за санкций его страна лишена возможности экспортировать грузы через порты стран Балтии.