Глава Таможенной службы покинул свой пост в связи с достижением 70-летнего возраста

В руководстве Федеральной таможенной службы произошли перестановки, следует из сообщения пресс-службы правительства от 10 февраля. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина от занимаемой должности освобожден прежний глава ведомства Владимир Булаев.

Вторым распоряжением Мишустин назначил временно исполняющим обязанности главы ФТС первого замглавы ведомства Руслана Давыдова.

"Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федеральной таможенной службы на первого заместителя руководителя этой Службы Давыдова Руслана Валентиновича", — говорится в распоряжении.

Давыдов занимал пост первого замглавы ФТС с 2017 года, в зоне его ответственности находились, в том числе, работа электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. В целом же в таможенных органах он служит на протяжении 15 лет.

Причиной отставки Булаева в кабмине назвали достижение им возраста 70 лет.

В конце января стало известно, что президент Владимир Путин продлил на один год срок службы спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову. Произошло это накануне его 70-летия.

В целом действующее законодательство устанавливает 65-летний возраст в качестве предельного для большинства госслужащих. В то же время ряд чиновников имеют право работать вплоть до 70 лет.