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Новости 13:55

На "Госуслугах" сделают обязательной двухфакторную авторизацию

фото ЗакС политика На "Госуслугах" сделают обязательной двухфакторную авторизацию

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал журналистам, что с 1 марта портал "Госуслуги" начнет внедрять двухфакторную авторизацию. Это необходимо для повышения безопасности пользователей сервиса.

"Сейчас, чтобы получить доступ на "Госуслуги", достаточно ввести логин и пароль. Мы считаем, что нам нужно обязательно использовать второй фактор для авторизации", - приводит "Интерфакс" слова чиновника.

Укреплять защиту аккаунтов будут постепенно. Одним из вариантов дополнительной авторизации может стать рассылка СМС-сообщений с кодом подтверждения. По словам Шадаева, это поможет юзерам с простыми паролями, которые чаще других страдают от взломов и утечек личных данных в даркнет.

Время от времени "Госуслуги" выходят из строя.


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