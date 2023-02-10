Путин "в ближайшее время" утвердит новую концепцию внешней политики

Президент Владимир Путин в скором времени должен будет утвердить обновленную концепцию внешней политики, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков 10 февраля.

"Это будет уже в ближайшее время, мы ожидаем", — передает ТАСС слова Пескова, сказанные в ответ на вопрос о сроках утверждения концепции.

Днем ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о скорой публикации документа. "Она [концепция] действительно новая, с новой подачей целого ряда подходов и элементов", — говорил он на пресс-конференции в четверг.

Путин обсуждал с Советом безопасности проект новой концепции в конце декабря прошлого года. В середине января Песков заявлял о том, что проект концепции находится в стадии доработки. Также он высказывал мнение, что утверждение текста не потребует проведения "большого" заседания Совбеза.