Фигурант "дворцового дела" Лакеев вышел на свободу

Тиктокер и фигурант "дворцового дела" Константин Лакеев вышел на свободу из исправительной колонии № 3 в Смоленской области, сообщил 10 февраля Telegram-канала "Арестанты 212".

В декабре 2021 года Тверской районный суд Москвы приговорил Лакеева к двум годам и восьми месяцам заключения, признав виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и порче имущества (ст. 167 УК РФ). В вину ему вменялось бросание снежками в автомобиль ФСБ на акции в поддержку Алексея Навального в Москве, состоявшейся 23 января 2021 года.

После задержания Лакеев жаловался на то, что якобы был избит силовиками и был вынужден провести двое суток в кабинете следователя на стуле.

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