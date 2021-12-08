ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:15

Закидавший машину ФСБ во время январского митинга блогер получил почти 3 года колонии

фото ЗакС политика Закидавший машину ФСБ во время январского митинга блогер получил почти 3 года колонии

В Москве суд отправил в колонию на 2 года и 8 месяцев тиктокера Константина Лакеева, который в ходе "пронавальнинского" митинга 23 января забросал автомобиль ФСБ снежками, пишет "Новая газета".

Молодому человеку инкриминировали статью о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Адвокаты блогера намерены обжаловать решение суда.

После задержания Лакеев рассказывал, что его якобы избили силовики, после чего двое суток продержали на стуле в кабинете следователя и не выдавали ему еды.

Добавим, в рамках дела о закиданной снежками на митинге машине с номерами серии АМР проходит также несовершеннолетний юноша.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама