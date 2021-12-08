Закидавший машину ФСБ во время январского митинга блогер получил почти 3 года колонии

В Москве суд отправил в колонию на 2 года и 8 месяцев тиктокера Константина Лакеева, который в ходе "пронавальнинского" митинга 23 января забросал автомобиль ФСБ снежками, пишет "Новая газета".

Молодому человеку инкриминировали статью о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Адвокаты блогера намерены обжаловать решение суда.

После задержания Лакеев рассказывал, что его якобы избили силовики, после чего двое суток продержали на стуле в кабинете следователя и не выдавали ему еды.

Добавим, в рамках дела о закиданной снежками на митинге машине с номерами серии АМР проходит также несовершеннолетний юноша.