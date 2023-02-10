Октябрьский райсуд отправил в СИЗО экс-сотрудника МРЭО по делу о взятках

В Петербурге Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для 47-летнего бывшего замглавы Межрайоного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД № 10 Максима Моргунова, сообщила 10 февраля объединенная пресс-служба городских судов. Его обвиняют в двух эпизодах получения взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, летом 2021 года приискал себе посредницу и с ее помощью занялся извлечением незаконной прибыли от занимаемой должности. Речь идет о получении взяток за содействие сдаче экзаменов на водительские права. В материалах дела содержатся сведения о двух эпизодах, в ходе которых замглавы МРЭО с сообщницей получили совокупно 110 тысяч рублей.

Моргунов был задержан в минувший четверг после серии обысков в петербургских автошколах и МРЭО. Вину свою он отрицает, от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции.

Следствие настаивало на заключении обвиняемого по стражу. Суд ходатайство удовлетворил, отправив его в СИЗО до 30 марта.