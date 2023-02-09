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Новости 13:36

После 30 обысков в МРЭО и автошколах задержали бывшего сотрудника ГИБДД

фото ЗакС политика После 30 обысков в МРЭО и автошколах задержали бывшего сотрудника ГИБДД

Минувшим днём, 8 февраля, в Петербурге сотрудники региональных управлений МВД и Следственного комитета провели тридцать обысков в местных МРЭО и автошколах, как итог — в камере по подозрению в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК) оказался 47-летний экс-сотрудник МРЭО ГИБДД № 10, информирует пресс-служба СК.

Как полагает следствие, в июне и июле 2021 года работник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела мог получить взятки от двух жителей Ленинградской области за фиктивную сдачу экзаменов на права. Сумма составила порядка 110 тысяч рублей.

Накануне во время обысков изъяли документацию и предметы, которые также могут указать и на других покупателей подложных прав.

СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для задержанного экс-сотрудника ГИБДД.


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