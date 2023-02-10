У Медного всадника задержали активиста с пацифистским плакатом

Петербургские правоохранители прервали одиночный пикет в исполнении активиста Ивана Попова, который в стал к памятнику Петру Первому на Сенатской площади с плакатом пацифистского содержания. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на супругу задержанного.

Мужчину увезли в отдел полиции №1. Туда же к нему на помощь направился адвокат Владислав Сосенский.

По всей видимости, задержанному грозит составление протокола по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) и, соответственно, штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов