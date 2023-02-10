В Вырице сгорел старинный деревянный особняк

Минувшей ночью в Вырице полностью выгорел памятник деревянного зодчества. Речь идет о дореволюционном особняке на улице Лейтенанта Шмидта. Фотографии пожара, объявшего все здание, выложила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Надежда Круглова.

Согласно официальному сообщению от регионального главка МЧС, пожар площадью 400 кв. метров тушили 3,5 часа силами двадцати специалистов и пяти машин.

В паблике "Вырица с мольбертом" уточняют, что сгорел особняк Генриха Витгенштейна 1912 года постройки, и сомневаются в случайности произошедшего. В доме, в частности, проживал эссеист и философ Василий Розанов.

фото: Надежда Круглова / ВКонтакте