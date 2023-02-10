В Петербурге задержали пристава по делу о хищении денег у выдворяемых мигрантов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего сотрудника петербургского управления Федеральной службы судебных приставов. Задержанного госслужащего подозревают в хищении денег с банковских карт иностранцев, которые подлежали выдворению из России. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники в силовых структурах, дело возбудили по двум статьям: кража (ст. 158 УК) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК).

Задержанию предшествовали два обращения в правоохранительные органы со стороны граждан Нигерии и Таджикистана. В центре временного содержания кто-то лишился банковской карты, а кто-то - сим-карты.

Следствие считает, что фигурант дела имел доступ к личным вещам и платежным средствам нелегальных мигрантов. Общий ущерб, предположительно нанесенный приставом гостям города, оценивается в 333 тысячи рублей.

UPD 18:00 Объединенная пресс-служба городских судов уточняет, что речь идет о Михаиле Крутых и что сумма ущерба составила 223 тысячи рублей. Пристава отправили под домашний арест на два месяца