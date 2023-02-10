Метель в Петербурге крушит строительные леса и краны

Обещанная синоптиками метель со штормовым ветром 10 февраля принесла первые результаты в виде повреждений строительных конструкций.

Как сообщает издание 78.ru, в конце Малого проспекта Петроградской стороны, возле площади Шевченко, ветром на проезжую часть повалило строительные леса. Никто из прохожих не пострадал. Тем не менее на проспекте образовалась пробка.

Вместе с тем в группе "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер" опубликовали кадры падения строительного крана в Красносельском районе. Это случилось около храма на улице Адмирала Черокова. В результате инцидента тоже обошлось без травм.

В Петербурге 10 февраля закрыли дамбу из-за угрозы наводнения, которой не возникало около года. В прилегающих к Финскому заливу районах порывы ветра превышают скорость 20 метров в секунду.

фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / Telegram