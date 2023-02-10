Набиуллина ожидает роста ВВП с середины года

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина поделилась 10 февраля прогнозами относительно состояния российской экономики в 2023 году. По ее оценке, рост ВВП в годовом выражении может начаться с середины лета.

Как заявила Набиуллина на брифинге по итогам заседания Совета директоров ЦБ, поквартальный рост ВВП наблюдается в России уже с III квартала прошлого года.

"Что касается динамики ВВП, то поквартально динамика, квартал к кварталу, уже положительна и в III, и IV кварталах [2022 года]", — приводит слова главы Центробанка "Коммерсантъ".

В целом же Набиуллина ожидает перехода ВВП к положительным значениям ориентировочно с середины года. "Если говорить о годовых показателях, то, на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине этого года. Что касается в целом оценки ВВП по этому году, мы даем симметричный диапазон от минус 1% до плюс 1%", —предположила она.

Ранее Центробанк оставил на прежнем уровне в 7,5% годовых значение ключевой ставки.