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Новости 13:48

Центробанк не стал менять ключевую ставку

фото ЗакС политика Центробанк не стал менять ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании 10 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор отметил рост темпов увеличения цен, но указал, что они остаются "умеренными в части устойчивых компонентов".

"Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России", — указали в Центробанке, попутно отметив определенные признаки восстановления потребительской активности в стране.

В то же время финансовый регулятор отметил усиление проинфляционных рисков на фоне нынешнего состояния рынка труда, ухудшения условий внешней торговли и ускорения исполнения бюджетных расходов.

"По оценке на 6 февраля, годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. Текущие темпы прироста цен возрастают, ускорившись с начала 2023 года", — говорится в сообщении ЦБ. Снижение ВВП в 2022 году оценили в 2,5 %.

Ключевая ставка на уровне 7,5 % годовых держится в России с сентября 2022 года. Накануне ЦБ отчитался об обнаружении почти пяти тысяч финансовых пирамид и нелегальных компаний в 2022 году.


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