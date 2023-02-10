Центробанк не стал менять ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании 10 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор отметил рост темпов увеличения цен, но указал, что они остаются "умеренными в части устойчивых компонентов".

"Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России", — указали в Центробанке, попутно отметив определенные признаки восстановления потребительской активности в стране.

В то же время финансовый регулятор отметил усиление проинфляционных рисков на фоне нынешнего состояния рынка труда, ухудшения условий внешней торговли и ускорения исполнения бюджетных расходов.

"По оценке на 6 февраля, годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. Текущие темпы прироста цен возрастают, ускорившись с начала 2023 года", — говорится в сообщении ЦБ. Снижение ВВП в 2022 году оценили в 2,5 %.

Ключевая ставка на уровне 7,5 % годовых держится в России с сентября 2022 года. Накануне ЦБ отчитался об обнаружении почти пяти тысяч финансовых пирамид и нелегальных компаний в 2022 году.