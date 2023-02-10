Дрозденко распорядился наделить Гатчину статусом столицы Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что свое столетие в 2027 году регион будет отмечать уже с полноценной столицей в Гатчине. По словам чиновника, соответствующее распоряжение он отдал комитету правового обеспечения.

"Поручил комитету правового обеспечения внести все необходимые изменения в нормативные акты для установления статуса столицы Ленобласти — города Гатчины. 100-летие региона в 2027 году, безусловно, будем отмечать в Гатчине", — приводит слова Дрозденко пресс-служба региональной администрации.

Глава региона также заявил, что для него "двух мнений быть не может — столица у нас есть".

Закон о переносе столицы Ленобласти в Гатчину Дрозденко подписал в апреле 2021 года. Позже он заявил, что процесс переезда регионального правительства из Петербурга может растянуться до 2024 года.