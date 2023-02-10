Журавлев и Бородай предложили разрешить ветеранам боевых действий бесплатную парковку

Депутаты Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР) и Александр Бородай ("Единая Россия") совместно подготовили и внесли на рассмотрение коллег поправку к закону "О ветеранах", расширяющую меры социальной поддержки участников боевых действий. Документ выложен в электронной базе парламента 10 февраля.

Авторы предложили дополнить список мер соцподдержки ветеранов боевых действий еще одной, позволив им бесплатно парковать автомобили в российских городах с системой платных стоянок. Льготные представления, по мысли законотворцев, следует выдавать как на личные машины, так и для автомобилей каршеринга и такси.

"Льгота предоставляется также для транспортных средств родственников и лиц, осуществляющих перевозку ветерана боевых действий", — указали авторы в пояснительной записке к проекту. Они уточнили, что право бесплатной парковки будет выдаваться лишь на одну машину, относящуюся к перечисленным выше категориям.

Предлагаемая мера "позволит дополнительно стимулировать и поддерживать лиц, принимающих или принимавших ранее участие в боевых действиях на стороне воинских или добровольческих подразделений на стороне и в интересах СССР и Российской Федерации", — считают Журавлев и Бородай.

Инициатива двоих депутатов стала не первой в пятницу, касающейся платных парковок. Ранее представители ЛДПР предложили разрешить бесплатную стоянку у социальных учреждений.