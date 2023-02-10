Либерал-демократы предложили разрешить бесплатную парковку у соцучреждений

Сенаторы и депутаты Госдумы от ЛДПР внесли 10 февраля на рассмотрение парламента законопроект о предоставлении права на бесплатную парковку вблизи социальных учреждений. Документ выложен в думской электронной базе данных.

Законопроектом предлагается разрешить свободную стоянку транспорта длительностью до трех часов на платных парковках, если те располагаются у школ, поликлиник и иных социальных учреждений. При этом авторы выступают за предоставление машинам с опознавательным знаком "Инвалид" права на бессрочную стоянку на местах, предназначенных для инвалидов.

Авторы проекта указывают на отсутствие в российском законодательстве прямого запрета на организацию платных парковок вблизи социальных учреждений. "В результате автовладельцы вынуждены либо платить за парковку, что для многих граждан в условиях падения их доходов бывает крайне затруднительно, либо искать бесплатную парковку для размещения транспортного средства вдали от объекта", - говорится в пояснительной записке. Равным образом это относится и к инвалидам, поскольку предназначенные им места могут оказаться занятыми, что потребует от них либо поиска другого места для стоянки, либо платы за пользование парковкой.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить гражданам, в том числе инвалидам и детям-инвалидам, доступ к объектам социальной инфраструктуры", - полагают либерал-демократы.

С начала февраля члены ЛДПР выступили с проектами запрета коллекторских агентств, а также создания перечня товаров с предельно допустимой ценой.