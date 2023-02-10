Минюст Петербурга хочет ликвидировать реготделение ПАРНАСа

Главное управление Минюста по Петербургу подало в Санкт-Петербургский городской суд иск к Партии народной свободы (ПАРНАС), следует из данных на сайте горсуда. В карточке дела указано, что его категория - о ликвидации регионального отделения.

Ведомство подало заявление 6 февраля 2023 года. Рассмотрение иска назначено на 28 февраля, сказано в карточке дела.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил другой иск городского Минюста к реготделению Парнаса. Ведомство просило приостановить деятельность отделения на месяц. Причина - нарушение двух статей закона о политических партиях.

В решении суда сказано, что петербургский ПАРНАС не предоставил данные о проведении конференции не реже раза в два года, о продолжении своей деятельности, смене руководства и другом. На исправление ошибок реготделению дали месяц - с ноября 2022 года.

Напомним, руководителем петербургского ПАРНАСа значится депутат МО "Дворцовый округ" Наталья Грязневич*. В декабре 2022 года Минюст признал ее иностранным агентом. Грязневич* заявила, что она гордится этим статусом.

*Минюст внес Наталью Грязневич в реестр иноагентов

София Саттарова