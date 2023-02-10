Минпромторг выступил за квотирование отечественных товаров на магазинных полках

Минпромторг предлагает установить долю российских товаров на полках магазинов, заявил 10 февраля статс-секретарь — замглавы ведомства Виктор Евтухов. По его мысли, это позволит стимулировать производство отечественной продукции и приведет к росту качества при снижении себестоимости товаров.

"Наша инициатива — ввести обязанность российского ритейла иметь на полках отечественные товары в определённом количестве", — приводит РИА "Новости" слова чиновника.

Евтухов перечислил три критерия, которым должен отвечать товар для отбора: продукции следует быть произведенной в России, производителю надлежит быть под контролем россиян, не имеющих иного гражданства, и точно также товарный знак должен принадлежать россиянам без другого гражданства. Подобный подход позволит избежать поддержки "псевдороссийских товаров", прибыль от продажи которых утекает за рубеж, выразил уверенность он.

"Как только наши производители получат достаточно места на полке рядом с импортным товаром, они начнут развиваться, инвестировать в капитальные мощности, кадры, разработки. Неизбежно начнет снижаться себестоимость и расти качество", — поделился своими представлениями о будущем замминистра. Попутно он выразил убежденность, что следом импульс к развитию получат и другие отрасли, включая станки, оборудование, научные разработки широкого профиля и прочее.

Ранее в пятницу сенатор Андрей Кутепов предложил обязать ретейлеров торговать продукцией региональных производителей.

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