Смертность в России снизилась на 22 процента в прошлом году

Смертность в России в 2022 году оказалась на 22,1 % ниже, чем в 2021 году, сообщил 10 февраля Росстат. Одновременно с этим на 6,9 % уменьшилась и рождаемость в стране.

В то же время в прошедшем году россияне чаще, чем в предыдущем, обращались в ЗАГСы ради заключения браков и реже — для их расторжения. "Количество бракосочетаний за 2022 год выросло на 14,1 % по сравнению с 2021 годом, число разводов увеличилось на 6,0 %", — говорится в сообщении Росстата.

По предварительной оценке, в 2022 году в России родились более 1,306 миллиона человек, а скончались немногим менее 1,906 миллиона человек. На почти 1,054 миллиона бракосочетаний пришлось свыше 683 тысяч разводов. "Естественная убыль составила 599 616 человек, что на 42,5 % ниже аналогичного показателя за 2021 год", — следует из данных статистической службы.

Ранее стало известно о сокращении рождаемости и смертности в Петербурге.