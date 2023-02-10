ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 20:23

Смертность в России снизилась на 22 процента в прошлом году

фото ЗакС политика Смертность в России снизилась на 22 процента в прошлом году

Смертность в России в 2022 году оказалась на 22,1 % ниже, чем в 2021 году, сообщил 10 февраля Росстат. Одновременно с этим на 6,9 % уменьшилась и рождаемость в стране.

В то же время в прошедшем году россияне чаще, чем в предыдущем, обращались в ЗАГСы ради заключения браков и реже — для их расторжения. "Количество бракосочетаний за 2022 год выросло на 14,1 % по сравнению с 2021 годом, число разводов увеличилось на 6,0 %", — говорится в сообщении Росстата.

По предварительной оценке, в 2022 году в России родились более 1,306 миллиона человек, а скончались немногим менее 1,906 миллиона человек. На почти 1,054 миллиона бракосочетаний пришлось свыше 683 тысяч разводов. "Естественная убыль составила 599 616 человек, что на 42,5 % ниже аналогичного показателя за 2021 год", — следует из данных статистической службы.

Ранее стало известно о сокращении рождаемости и смертности в Петербурге.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама