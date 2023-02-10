Задержанного в Петербурге комсомольца отпустили с "коронавирусным" протоколом

Члена Ленинского коммунистического союза молодежи Владимира Ремешевского, задержанного вечером 10 февраля рядом с площадью Восстания в Петербурге, через пару часов отпустили из 78 отдела полиции.

По словам представителя пресс-службы горкома КПРФ Александра Рогожкина, на комсомольца составили протокол по "коронавирусной" статье 8.6.1 (нарушение требований режима повышенной готовности) закона Петербурга об административных правонарушениях. Рассмотрением таких дел занимаются не суды, а комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Ремешевского задержали когда он стоял в одиночном пикете в поддержку члена ЛКСМ из Камчатского края Андрея Калинина, которому вменяют статью 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) за комментарий в интернете.