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Новости 10:25

До 2026 года в Петербурге начнут работу дискаунтеры "Чижик"

фото ЗакС политика До 2026 года в Петербурге начнут работу дискаунтеры "Чижик"

Сеть магазинов низких цен "Чижик" должна открыться в Петербурге не позднее 2025 года, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на президента Х5 Group Екатерину Лобачеву. Пока проект реализуется и развивается в регионах центральной России. Торговые точки, которые преподносят как магазины нового поколения, имеют малую площадь и небольшой персонал.

"Это социально значимые товары, товары высокого уровня потребления, корзина таких товаров в "Пятерочке" имеет очень низкие значения и никогда не догоняет инфляцию", - рассказала Лобачева.

Типичная потребительская корзина, по ее словам, никогда не сможет догнать уровень инфляции. Тем временем, инфляция с начала года в России уже разогналась до одного процента.


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