Миронов хочет расширения программы "Доступная среда" в условиях спецоперации

Лидер справедливороссов Сергей Миронов счел недостаточными условия федеральной социальной программы "Доступная среда", рассчитанной на людей с ограниченными возможностями. Последствия специальной военной операции, по мнению политика, требуют ее расширения.

"Миллионы российских граждан, в числе которых настоящие герои – участники СВО, – не должны чувствовать себя брошенными и отрезанными от нормальной жизни. Им должны быть доступны такие же возможности, как и остальным жителям нашей страны", - приводит слова депутата Госдумы его пресс-служба.

Свое отдельное внимание социалист сакцентировал на детях, которые тоже получают увечья в результате боевых действий. По данным депутата, до 2030 года на "Доступную среду" положено 193 млрд рублей, и эту сумму требуется как можно скорее пересмотреть.

Ранее Миронов высказал мнение, что пропагандируемая им отмена пенсионной реформы в первую очередь должна реализоваться на территории четырех вновь присоединенных к России бывших украинских регионов.