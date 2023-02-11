Петербургские добровольцы разбирают завалы после землетрясения в Турции сутками напролет

Петербургское объединение добровольных спасателей рассказало о своей работе по ликвидации последствий катастрофического землетрясения в Турции. Свежий пост посвящен ситуации в городе Адыяман.

Свой день волонтеры начинают с раннего утра, сетуя на сложность образовавшихся завалов. Нередко им приходится залезать на шесть метров в глубину. В одном из районов удалось спасти из-под руин двухмесячного младенца спустя 115 часов после обрушения здания.

"Не верится, что уже третьи сутки работы: дни сливаются. Выяснилось, что забыли в Петербурге стулья, но это оказалось совершенно некритично: спасатели в лагере или стоят, готовясь к выходу на участок, или лежат, пытаясь отдохнуть (впрочем, стулья местные волонтеры принесли все равно)", - гласит рассказ добровольцев.

По последним данным, природный катаклизм на юго-востоке Турции и в Сирии унес жизни более 20 тысяч человек. Это сопоставимо с итогами Спитакского землетрясения 1988 года в Армении.