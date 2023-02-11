Бастрыкин ждет доклада о ситуации с отключением тепла и электричества в центре Петербурга

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах инициированной им проверки. Речь идет о жалобах жителей Адмиралтейского района Петербурга на систематическое отключение тепла и электричества в течение нынешнего зимнего сезона.

Главе ведомства известно, что в жилых многоэтажках исторического района города этой зимой температура не отвечает нормативам. Ее перепады влекут за собой разрушение внутренней отделки квартир. Характерно, что в таких условиях стоимость коммунальных услуг за последнее время многократно возросла. Муниципалы при этом не спешат идти на помощь замерзающим жильцам.

Первоначальная процессуальная проверка привела к отказу от возбуждения уголовного дела. Бастрыкин ждет от главы петербургского управления СК Олега Бобкова повторного доклада о конфликтной ситуации.

В декабре из-за проблем с отоплением насмерть замерзла жительница коммунальной квартиры на Петроградской стороне.