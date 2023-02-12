В Минпромторге рассказали о том, кто может заменить Uniqlo

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов поведал о том, кто способен заменить покидающий РФ японский бренд Uniqlo, пишет РИА Новости. Так, по его словам, с этой задачей вполне могут справиться отечественные производители.

Впрочем, чиновник не стал конкретизировать марки, которые смогли бы заменить Uniqlo.

"Наши компании, которые мы презентовали на различных международных выставках, где они также получали призы, способны прекрасно заместить эту продукцию. Причём продукцией намного лучше по качеству, дизайну и стилю", — утверждает Евтухов.

Говоря о возможном простое торговых площадей в ТК, чиновник также выразил сомнение, что они будут пустовать. Он отметил, что на место ушедшего импорта пришёл отечественный производитель, который ранее не имел такой возможности ввиду "засилья" иностранных брендов.

Резюмируя, Евтухов отметил, что в Россию приходят "компании из дружественных стран с хорошей продукцией".

С началом спецоперации на Украине зарубежные компании стали покидать российский рынок. В прошлый четверг стало известно о планах ухода из страны японского производителя одежды Uniqlo.