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Новости 14:40

Эрмитаж закрылся "по техническим причинам" из-за "минирования"

фото ЗакС политика Эрмитаж закрылся "по техническим причинам" из-за "минирования"

Государственный музей Эрмитаж закрыли "по техническим причинам", известили в соцсетях посетители учреждения. По данным телеканала "78", на график работы повлияло анонимное сообщение о "минировании".

Посетители рассказали, что сообщение о необходимости покинуть Зимний дворец прозвучало из динамиков в районе 13:40.

В музее ожидают приезда кинологической бригады полиции. Обеспечивать сохранение правопорядка будет наряд вневедомственной охраны.

Напомним, Эрмитаж довольно часто подвергался атаке лжеминеров в прошлом году.


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