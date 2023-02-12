Гуляющих по льду Невы петербуржцев не смущают "амфибии" МЧС

Солнечное воскресенье, 12 февраля, выдавшееся в Петербурге впервые за долгое время, вынудило горожан предаться опасному променаду - массовым прогулкам по Неве. Фотографиями гуляющих по льду людей делится "Фонтанка".

На кадрах, сделанных супервидовыми веб-камерами, можно заметить катер-амфибию МЧС, который объезжает горожан и предупреждает об опасности подобного гуляния. Впрочем, людей слова спасателей не впечатляют.

Пиковой популярностью для прогулок по льду Невы стал участок реки от Петропавловской крепости до стрелки Васильевского острова.

Ранее разъезжающими по замёрзшей Неве заметили хоккеистов и лыжника.