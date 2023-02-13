Три тысячи петербуржцев эвакуировали в воскресенье из-за сообщений о лжеминировании

В воскресенье, 12 февраля, в Петербурге прошла очередная волна лжеминирований, в результате которой из различных учреждений вывели 3 тысячи человек, передаёт 78.ru.

Первые сообщения "взрывоопасного" характера стали поступать на пульт полиции после 15:00. Учреждения получили грозные послания с почтовых адресов InterFronPart1@proton.me, mireiborisowa@yandex.ru, а также с телефонных номеров с кодом Канады. Всего под угрозой "минирования" оказались 129 организаций. В их числе — один культурно-массовый объект, один объект государственной власти и 127 торговых зданий.

На места вызывали взрывотехников. Все проверочные мероприятия завершились после 21:00.

Напомним, что накануне из-за подобного сообщения эвакуировали посетителей Эрмитажа.