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Новости 10:32

Двух школьников из Ленобласти чуть не убило катание на ватрушках

фото ЗакС политика Двух школьников из Ленобласти чуть не убило катание на ватрушках

На минувших выходных сразу три ребёнка заработали различного рода травмы, катаясь на ватрушках с гор. Накануне сообщалось об одном госпитализированном школьнике, но в понедельник, 13 февраля, стало известно о ещё двух пострадавших.

Вечером воскресенья на пульт всеволожской полиции поступило сообщение о госпитализации 9-летней девочки, проживающей в деревне Старая. Она на большой скорости влетела в дерево и получила множественные травмы. Врачи оценивают состояние ребёнка как тяжёлое.

Практически одновременно в Тихвинском районе случился аналогичный инцидент: 10-летний мальчик въехал в ограждение, скатившись с горы на лыжной базе. Школьник попал в больницу, где у него диагностировали травму грудной клетки и переломы рёбер.


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