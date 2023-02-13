Двух школьников из Ленобласти чуть не убило катание на ватрушках

На минувших выходных сразу три ребёнка заработали различного рода травмы, катаясь на ватрушках с гор. Накануне сообщалось об одном госпитализированном школьнике, но в понедельник, 13 февраля, стало известно о ещё двух пострадавших.

Вечером воскресенья на пульт всеволожской полиции поступило сообщение о госпитализации 9-летней девочки, проживающей в деревне Старая. Она на большой скорости влетела в дерево и получила множественные травмы. Врачи оценивают состояние ребёнка как тяжёлое.

Практически одновременно в Тихвинском районе случился аналогичный инцидент: 10-летний мальчик въехал в ограждение, скатившись с горы на лыжной базе. Школьник попал в больницу, где у него диагностировали травму грудной клетки и переломы рёбер.