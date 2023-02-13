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Новости 11:42

Депутат Лантратова предложила разрешить школьниками ношение "патриотических" значков

фото ЗакС политика Депутат Лантратова предложила разрешить школьниками ношение "патриотических" значков

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить ученикам носить "патриотические" значки в качестве элемента школьной формы, сообщило РИА "Новости" 13 февраля. Идею парламентарий считает нужным воплотить с помощью молодежного "Движения первых".

Свои мысли Лантратова изложила в обращении к главе Минпросвещения Сергею Кравцову. В письме она выразила мнение о важности вопроса внешнего вида учеников. "Речь идет не только о школьной форме, но и о школьных значках, ношение которых является важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации", - написала депутат и объявила значки "простой, но очень значимой вещью".

Школьные значки могли бы стать предметом гордости школьников, "атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе", полагает Лантратова. Заниматься воплощением идеи в жизнь могло бы государство, заявила парламентарий. Согласно ее предложению, внедрение инициативы могло бы проходить под патронажем "Движения первых", участники которого могли бы сами разработать дизайн значков.

Ранее стало известно, что в первый день регистрации в петербургское отделение "Движения первых" вступило более 100 школ.


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