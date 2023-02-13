Депутат Лантратова предложила разрешить школьниками ношение "патриотических" значков

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить ученикам носить "патриотические" значки в качестве элемента школьной формы, сообщило РИА "Новости" 13 февраля. Идею парламентарий считает нужным воплотить с помощью молодежного "Движения первых".

Свои мысли Лантратова изложила в обращении к главе Минпросвещения Сергею Кравцову. В письме она выразила мнение о важности вопроса внешнего вида учеников. "Речь идет не только о школьной форме, но и о школьных значках, ношение которых является важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации", - написала депутат и объявила значки "простой, но очень значимой вещью".

Школьные значки могли бы стать предметом гордости школьников, "атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе", полагает Лантратова. Заниматься воплощением идеи в жизнь могло бы государство, заявила парламентарий. Согласно ее предложению, внедрение инициативы могло бы проходить под патронажем "Движения первых", участники которого могли бы сами разработать дизайн значков.

Ранее стало известно, что в первый день регистрации в петербургское отделение "Движения первых" вступило более 100 школ.