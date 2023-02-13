Вишневскому удалось узнать причину блокировки его страницы "ВКонтакте"

Василеостровский районный суд Петербурга 13 февраля отказал в удовлетворении иска депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, который требовал признать незаконным бездействие Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры. Он несколько месяцев пытался выяснить, из-за чего заблокировали его страницу "ВКонтакте". Спустя восемь месяцев парламентарию все же удалось узнать причину ограничения доступа.

На заседании Вишневский пожаловался, что ни Роскомнадзор, ни Генпрокуратура не давали ему прямого ответа на вопрос о том, какие именно публикации послужили причиной блокировки. Оба ведомства ссылались на то, что указание конкретных ссылок не входит в их полномочия, а блокировка законна и обоснована. РКН и вовсе пояснял, что выполняет техническую функцию и следует поручениям Генпрокуратуры.

- Отдельно бы хотелось обратить внимание, что, поскольку Борис Лазаревич является лишь пользователем социальной страницы социальной сети "ВКонтакте", никаких обязательств по отношению к нему в таком случае у государственных органов вообще не имелось, - заявил представитель Генпрокуратуры.

Адвокат Вишневского Андрей Чертков во время заседания несколько раз пытался выяснить у представителя прокуратуры, какие посты показались сомнительными. Ответчики попросили снять эти вопросы.

Судья поинтересовался у представителя РКН, как узнать список спорных публикаций. Оказалось, что речь шла о посте от 3 апреля 2022 года, в котором политик рассуждал о приеме в пионеры, производстве автомобилей "Москвич" и "доносах". Сейчас на странице "яблочника" этой публикации нет. В разговоре с ЗАКС.Ру депутат отметил, что не помнит, удалял ли этот пост или нет. Он считает, что публикация по содержанию безобидная.

- Никаких объективных причин для того, чтобы отказать в предоставлении мне сразу информации о том, что такого нарушающего закон с точки зрения прокуратуры на моей странице "ВКонтакте", не имелось, - настаивал Вишневский.

Он намерен оспорить отказ районного суда.

Напомним, доступ к личной странице Вишневского "ВКонтакте" закрыт для россиян с июня 2022 года.

Константин Леньков