В Госдуме обсудили привлечение школьников к труду

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") предложила внести поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации", касающиеся привлечения школьников к труду, передает 13 февраля "Парламентская газета". Предложение прозвучало на круглом столе, посвященном вопросам трудового воспитания детей.

В своем выступлении Казакова отметила, что ряд школ в России отказываются от трудового воспитания учеников из-за формулировки в законе, запрещающей привлечение несовершеннолетних к работе, не предусмотренной школьной программой, без согласия их родителей или законных опекунов.

"Наше предложение — поменять здесь "минус" на "плюс", вместо запрета дать разрешение. Так и прописать в законе: привлекать к труду разрешается с согласия совершеннолетних обучающихся или согласия родителей", - нашла выход из ситуации Казакова.

В ноябре 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить законопроект о трудовом воспитании. "Для того, чтобы ребенок помыл доску, надо получить разрешение родителей. Чтобы он принимал участие в уборке класса, надо получить разрешение родителей. Но у нас те же родители просят, чтобы трудовое воспитание было неотъемлемой частью тех же программ", - говорил он тогда.

На прошлой неделе Казакова благожелательно высказалась о возможности введения "Разговоров о важном" для родителей учеников. Соответствующее предложение она пообещала направить главе Минпросвещения Сергею Кравцову.