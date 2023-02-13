Комитет по культуре: Порядок согласования позволит артистам планировать уличные выступления

Комитет по культуре Петербурга на своей странице в соцсети "ВКонтакте" прокомментировал проект постановления с порядком согласования уличных выступлений. В ведомстве пояснили, что "активная фаза" обсуждения документа шла последние 5 лет с уличными музыкантами, жителями города и общественными организациями.

В итоге учтено максимальное количество возникающих вопросов, заявили в комитете. Там добавили, что и раньше уличные артисты должны были предварительно уведомлять о выступлениях и получать ответ.

Правда, закон 1999 года устарел, заявили в комитете, не уточнив недостатки документа. Новое законодательство сделает процесс согласования выступлений более детальным и понятным, считают в ведомстве.

"Новое правовое регулирование этой сферы позволит артистам планировать свою музыкальную деятельность на улицах города. Ведь они заблаговременно будут знать, где есть свободные точки для выступлений. Выбор мест - за самими артистами", - сказано в сообщении комитета по культуре.

В ведомстве уточнили, что уже отобрано 200 площадок для выступлений. Направить заявку о согласовании можно через портал "Госуслуг", напомнили в комитете.

При этом в проекте постановления о согласовании уличных выступлений о портале речи не идет. В документе сказано, что подавать заявку следует за 10-20 рабочих дней до концерта со звукоусиливающей аппаратурой, и за 3-20 дней - без использования аппаратуры и барабанов. В течение одного месяца можно подать не более трех заявок на разные места, а на одно и то же место согласовываться тоже нельзя, только если оно никем больше не занято. Также уличному артисту надо будет предоставить ряд документов и соблюсти другие требования.

София Саттарова