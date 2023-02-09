Смольный разработал порядок согласования уличных выступлений

Комитет по культуре Петербурга подготовил проект постановления о согласовании выступлений артистов на улице. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

В проекте постановления указано, что заявки на выступления надо будет посылать на электронную почту "уполномоченного органа". Их несколько - администрации районов города и комитет по культуре. Последний согласовывает только выступления на Дворцовой площади, а администрации - на территории своих районов.

Перечень же разрешенных мест должен быть опубликован на сайте комитета, следует из документа. Но готовят и актуализируют список мест - администрации. Точки для выступлений разделяются на два вида: "тихие" и "умеренные". На последних разрешено использовать звукоусиливающую аппаратуру мощностью более 500 Вт и ударные инструменты.

Заявку надо будет отправлять не раньше 20 рабочих дней и не позже 10 рабочих дней до выступления, сказано в документе. Для "тихих" мероприятий срок больше - 3-20 рабочих дней. В документе четко указаны дни, когда можно будет подавать заявки на выступления в первые дни действия законопроекта, мая 2023 года. Самый ранний срок - 3 апреля.

Одному организатору разрешается выступать только в трех точках в течение календарного месяца. Если человек подал заявку на определенное место, он не может снова выбрать эту точку в течение месяца - разве что оно будет свободно.

Вместе с заявкой от организатора ждут целый перечень документов. В честности, надо будет подать копию удостоверения личности для физического лица, а для юридического - заверенные копии Устава организации и акта о назначении руководителя на эту должность. Еще требуются схема размещения оборудования, список звукоусиливающей аппаратуры, копии документов с техническими характеристиками оборудования и другие бумаги.

Рассматривать заявки органы могут пять дней, а для "тихих" мест - три дня, следует из проекта постановления. Согласование могут отозвать, например, если в этом месте решили проводить какое-то общегородское мероприятие или организатор нарушил правила.

Напомним, закон об уличных музыкантах приняли в декабре 2022 года. Депутаты от "Справедливой России - За правду" и "Яблока" предлагали ввести не согласование, а заявительный характер выступлений, но их идеи не поддержали. Чиновники тогда еще говорили, что согласовывать выступления можно будет через "Госуслуги".

София Саттарова