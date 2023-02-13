Путин поручил Беглову передать землю под строительство ледового дворца для Обуховского завода

Президент Владимир Путин распорядился изыскать земельный участок под строительство ледового дворца для Обуховского завода, говорится в перечне поручений по итогам встречи с работниками предприятия, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за выполнение поручений указаны губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор Обуховского завода Михаил Подвязников.

Согласно документу, правительству Петербурга рекомендовано "обеспечить передачу акционерному обществу "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз — Антей" — Обуховский завод" земельного участка для строительства ледового дворца спорта" совместно с предприятием.

Также ответственные стороны должны проработать возможность софинансирования ледового дворца. Доклад по исполнению поручений должен быть представлен в срок до 1 мая.

Вопрос реконструкции подведомственного предприятию ледового дворца поднимался на встрече Путина с работниками завода 18 января. Президент пообещал сыграть в хоккей на площадке после завершения работ.