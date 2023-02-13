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Новости 13:13

Путин поручил Беглову передать землю под строительство ледового дворца для Обуховского завода

фото ЗакС политика Путин поручил Беглову передать землю под строительство ледового дворца для Обуховского завода

Президент Владимир Путин распорядился изыскать земельный участок под строительство ледового дворца для Обуховского завода, говорится в перечне поручений по итогам встречи с работниками предприятия, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за выполнение поручений указаны губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор Обуховского завода Михаил Подвязников.

Согласно документу, правительству Петербурга рекомендовано "обеспечить передачу акционерному обществу "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз — Антей" — Обуховский завод" земельного участка для строительства ледового дворца спорта" совместно с предприятием.

Также ответственные стороны должны проработать возможность софинансирования ледового дворца. Доклад по исполнению поручений должен быть представлен в срок до 1 мая.

Вопрос реконструкции подведомственного предприятию ледового дворца поднимался на встрече Путина с работниками завода 18 января. Президент пообещал сыграть в хоккей на площадке после завершения работ.


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