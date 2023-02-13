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Новости 13:38

Песков воздержался от рассказа о содержании послания Путина

фото ЗакС политика Песков воздержался от рассказа о содержании послания Путина

Работа по подготовке послания президента Федеральному собранию продолжается, в ней задействованы различные подразделения администрации президента и Правительства, рассказал 13 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом не стал рассказывать о том, чему именно будет посвящено выступление Владимира Путина.

"Задействованы очень многие подразделения и администрации президента, и правительства, у президента идут свои ежедневные контакты", - приводит ТАСС слова Пескова. Представитель Кремля назвал процесс подготовки послания "рутинным".

Отвечать на вопрос о тематике послания Песков не стал. "Мы никогда не рассказываем заранее о содержании", - объяснил он и призвал журналистов дождаться мероприятия. Также он ушел от ответа на вопрос о том, какая часть документа будет касаться спецоперации на Украине.

На прошлой неделе Песков сообщил, что послание Путина состоится 21 февраля. Тогда же он сообщил о возможности пригласить на мероприятие участников СВО.


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