В Кремле назвали дату послания Путина Федеральному собранию

Президент Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному собранию 21 февраля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 10 февраля.

"Двадцать первого февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в [московском] Гостином дворе", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Представитель Кремля отметил, что в своем выступлении Путин сделает акцент на продолжающейся спецоперации, попутно коснувшись вопросов экономики и социальной сферы.

Также Песков анонсировал внесение изменений в списки приглашенных. По его словам, среди прочего гостями мероприятия могут стать и участники СВО. "Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных", —поведал он.

Оглашение послания Путина не состоялось в прошлом году. В декабре президент пообещал провести мероприятие в начале 2023 года. В пятницу появились сообщения о том, что вслед за выступлением президента не исключается возможность проведения митинга-концерта.