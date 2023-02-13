Депутаты Госдумы обсуждают возможность продажи обезличенных пачек сигарет

Депутаты Государственной думы, участвующие в обсуждении вопроса о запрете вейпов в России, готовят новые меры регулирования торговли табачной продукцией, сообщило 13 февраля РИА "Новости" со ссылкой на источник в парламенте.

Сейчас участники дискуссии заняты вопросом определения "законодательной формы" для запрета вейпов. В частности, не исключено закрепление в законодательстве понятия вейпов и электронных сигарет для установления более детального запрета на продажу подобных устройств.

Также парламентарии размышляют над введением новых требований к продаже обычных сигарет. В частности, идет обсуждение вопроса введения запрета на продажу брендированных пачек сигарет, рассказал информагентству депутат Султан Хамзаев.

"В Госдуме мы не первый месяц обсуждаем введение обезличенных пачек сигарет единого стандарта — зеленого цвета, как в некоторых странах мира", - поведал он. По словам Хамзаева, единая упаковка не будет содержать товарных знаков и корпоративных логотипов и цветов. На пачках будет присутствовать название марки "в обязательном размере и шрифте" и указание на вред здоровья от курения.

Подобные нововведения позволят ограничить рекламу табака и снизить привлекательность курения, полагает депутат.

Месяц назад в петербургском Заксобрании сообщили о создании рабочей группы для изучения возможности ограничения продажи электронных сигарет.