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Новости 14:29

Думцы сдадут три теста на ковид перед посланием Путина

фото ЗакС политика Думцы сдадут три теста на ковид перед посланием Путина

Депутаты Государственной думы получили извещения о необходимости трижды за семь дней пройти тестирование на заболевание коронавирусом, сообщил 13 февраля член фракции КПРФ Денис Парфенов. Парламентарий предположил, что это может быть связано с назначенным на 21 февраля оглашением послания президента Федеральному собранию.

"Депутатам Госдумы разослали извещение о необходимости в ближайшие дни  (14, 16 и 20 февраля) пройти тестирование на COVID-19. Очевидно, эти меры связаны с грядущим посланием президента РФ", — написал Парфенов в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание готовящейся речи. По его словам, работа над ней идет, а сам процесс можно считать "рутинным".

Фото: pixabay


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