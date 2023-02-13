ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:54

В Московском районе петербурженка сломала обе лодыжки на гололеде

фото ЗакС политика В Московском районе петербурженка сломала обе лодыжки на гололеде

Госпитализация потребовалась 56-летней женщине после падения на гололеде в Московском районе Петербурга, передает 13 февраля 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как сообщается, инцидент произошел накануне у дома № 59/2 по улице Орджоникидзе.

При падении петербурженка получила закрытый перелом обеих лодыжек левой голени. Потерпевшая была доставлена больницу в удовлетворительном состоянии.

На прошлой неделе сообщалось о травмировании 50-летней петербурженки в результате падения наледи с крыши в центре города. Пострадавшая сама обратилась в травмпункт, но от госпитализации отказалась. Происшествие случилось непосредственно в день ее юбилея.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама